Agropoli, Santa Messa in suffragio dei defunti: cambiamento di luogo

Questo pomeriggio, a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, la Santa Messa in suffragio di tutti i defunti della Città di Agropoli è stata celebrata presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, al posto della cappella del cimitero.

La funzione è stata officiata da S.E. il Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa, che è stato affiancato dai parroci della città. Durante la celebrazione, si è svolta anche la benedizione della corona, che verrà poi portata al cimitero in segno di rispetto e memoria.

Tra i partecipanti, per l’Amministrazione comunale, erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore Roberto Apicella, che hanno voluto essere vicini alla comunità in questo momento di commemorazione.