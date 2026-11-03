Torre del Greco, Trofeo Città di Torre del Greco: conclusione evento sportivo

Si è conclusa la prima edizione del Trofeo Città di Torre del Greco, un evento che ha trasformato il mare torrese in un vivace palcoscenico di sport e formazione. L’iniziativa, voluta dalla consigliera comunale delegata allo sport Valentina Doc Ascione e sostenuta dal sindaco Luigi Mennella, ha avuto inizio il 27 ottobre.

Circa 320 studenti provenienti dagli istituti comprensivi della città hanno avuto l’occasione di avvicinarsi alla pagaia e al Dragon Boat, imparando l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra. Nella giornata finale, circa 120 atleti di 9 società remiere hanno gareggiato per aggiudicarsi tre trofei: SirenediUlisse, dedicato alla prevenzione del tumore al seno; Davide Tizzano, in memoria del campione olimpico di canottaggio; e il Trofeo Città di Torre del Greco, che rappresenta l’impegno delle istituzioni per promuovere lo sport.

Il Circolo Nautico Irno di Salerno ha trionfato in tutte e tre le categorie, ricevendo anche attrezzature sportive del valore complessivo di 1.000 euro.

Il sindaco Luigi Mennella e la consigliera Valentina Doc Ascione hanno espresso la loro gratitudine all’ASD Nautilus, al Circolo Nautico Torre del Greco, alle scuole, alle società partecipanti, alla Federazione Italiana Canottaggio, agli sponsor e alla Capitaneria di Porto, rappresentata dal comandante Angelo Labella, per il loro fondamentale supporto. Questa manifestazione ha dimostrato come sport, giovani e territorio possano unirsi, con il mare che emerge come un luogo di crescita e inclusione.