Pozzuoli, Carta ‘Dedicata a te’ 2026: ritiro dal 4 novembre

Dal 4 novembre, i nuovi beneficiari della carta ‘Dedicata a te’ 2026 potranno ritirare il codice identificativo presso i Servizi Sociali del Comune di Pozzuoli, che si trovano in via Martini n. 5. Questo contributo, del valore di 500 euro, è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
I beneficiari vengono selezionati automaticamente dall’INPS, quindi non è necessario presentare alcuna domanda. Chi ha già ricevuto la carta negli anni precedenti e risulta confermato per il 2026 vedrà accreditato il contributo direttamente sulla medesima carta.
Il ritiro del codice seguirà un calendario specifico, suddiviso in base alla lettera iniziale del cognome:
- A–B: mercoledì 4 novembre, dalle 9:00 alle 13:00
- C: giovedì 5 novembre, dalle 9:00 alle 13:00
- D: venerdì 6 novembre, dalle 9:00 alle 13:00
- E–K: lunedì 9 novembre, dalle 9:00 alle 13:00
- L–M: martedì 10 novembre, dalle 9:00 alle 13:00
- N–P: martedì 10 novembre, dalle 14:30 alle 17:30
- Q–S: mercoledì 11 novembre, dalle 9:00 alle 13:00
- T–Z: giovedì 12 novembre, dalle 9:00 alle 13:00
Chi non potrà presentarsi nel giorno indicato potrà recuperare il ritiro nelle seguenti date:
- martedì 17 novembre: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30
- mercoledì 18 novembre: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:15
È importante portare con sé un documento di identità valido. Se necessario, è possibile delegare un’altra persona per il ritiro, a condizione che essa presenti una delega firmata dal beneficiario e un documento d’identità.
Ricordiamo alcune scadenze fondamentali:
- 16 dicembre 2026: termine per effettuare il primo acquisto, altrimenti si perderà il beneficio;
- 28 febbraio 2027: termine per utilizzare l’intero contributo.
Per ulteriori dettagli, si invita a consultare il sito ufficiale del Comune di Pozzuoli.