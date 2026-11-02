Pozzuoli, Carta ‘Dedicata a te’ 2026: ritiro dal 4 novembre

Dal 4 novembre, i nuovi beneficiari della carta ‘Dedicata a te’ 2026 potranno ritirare il codice identificativo presso i Servizi Sociali del Comune di Pozzuoli, che si trovano in via Martini n. 5. Questo contributo, del valore di 500 euro, è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

I beneficiari vengono selezionati automaticamente dall’INPS, quindi non è necessario presentare alcuna domanda. Chi ha già ricevuto la carta negli anni precedenti e risulta confermato per il 2026 vedrà accreditato il contributo direttamente sulla medesima carta.

Il ritiro del codice seguirà un calendario specifico, suddiviso in base alla lettera iniziale del cognome:

A–B: mercoledì 4 novembre , dalle 9:00 alle 13:00

, dalle C: giovedì 5 novembre , dalle 9:00 alle 13:00

, dalle D: venerdì 6 novembre , dalle 9:00 alle 13:00

, dalle E–K: lunedì 9 novembre , dalle 9:00 alle 13:00

, dalle L–M: martedì 10 novembre , dalle 9:00 alle 13:00

, dalle N–P: martedì 10 novembre , dalle 14:30 alle 17:30

, dalle Q–S: mercoledì 11 novembre , dalle 9:00 alle 13:00

, dalle T–Z: giovedì 12 novembre, dalle 9:00 alle 13:00

Chi non potrà presentarsi nel giorno indicato potrà recuperare il ritiro nelle seguenti date:

martedì 17 novembre : dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

: dalle e dalle mercoledì 18 novembre: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:15

È importante portare con sé un documento di identità valido. Se necessario, è possibile delegare un’altra persona per il ritiro, a condizione che essa presenti una delega firmata dal beneficiario e un documento d’identità.

Ricordiamo alcune scadenze fondamentali:

16 dicembre 2026 : termine per effettuare il primo acquisto, altrimenti si perderà il beneficio;

: termine per effettuare il primo acquisto, altrimenti si perderà il beneficio; 28 febbraio 2027: termine per utilizzare l’intero contributo.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare il sito ufficiale del Comune di Pozzuoli.