Casoria, Consiglio Comunale: convocazione straordinaria il 4 e 5 novembre 2026

Il Consiglio Comunale di Casoria si riunirà in seduta straordinaria per discutere questioni di grande rilevanza per la cittadinanza. La prima sessione è fissata per il mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 9:30, mentre la seconda avrà luogo il giovedì 5 novembre 2026, a partire dalle ore 10:30.
Le sedute si svolgeranno presso la Sala Conferenze / Aula Magna dell’Istituto “A. Torrente”, situato in Via Duca d’Aosta 63/G.
All’ordine del giorno ci sono argomenti di notevole importanza, tra cui l’approvazione del regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dei detenuti, una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, l’approvazione del Bilancio Consolidato 2025, e il riconoscimento di debiti fuori bilancio (Avvocatura).
Per maggiori dettagli, è possibile consultare l’avviso ufficiale di convocazione sul sito del Comune di Casoria, accessibile tramite il seguente link.