Torre Annunziata, allerta vento forte in vigore: le indicazioni per i cittadini il 2 novembre

Il Comune di Torre Annunziata ha emesso un’allerta meteo per vento forte, che entrerà in vigore domani, 2 novembre. È importante che i cittadini siano particolarmente vigili in questo frangente.

Si consiglia di evitare di parcheggiare i veicoli sotto alberi alti e di non camminare o sostare nelle vicinanze di essi, per ridurre il rischio di incidenti.

Si raccomanda alla popolazione di seguire con attenzione gli aggiornamenti e le comunicazioni della Protezione Civile per eventuali sviluppi.

Per rimanere sempre aggiornati sulla situazione, è utile consultare i canali ufficiali del Comune.