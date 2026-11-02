Benevento, allerta meteo: chiusura parchi e cimitero il 2 novembre

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale a partire dalle ore 14:00 di domani, 2 novembre 2026. Questa misura è stata adottata a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale.

Secondo quanto indicato nel comunicato ufficiale, si prevedono piogge anche di forte intensità e raffiche di vento a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Per questo motivo, il sindaco ha ritenuto necessario prendere misure preventive a tutela della sicurezza dei cittadini.

Il sindaco Mastella ha anche invitato i cittadini a seguire alcune semplici norme di prudenza. È importante prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture alte, poiché potrebbero staccarsi rami o altri elementi. Inoltre, è fondamentale segnalare situazioni di pericolo ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

Inoltre, si raccomanda di fissare o rimuovere oggetti da finestre e balconi che potrebbero essere sollevati dal vento. È consigliabile limitare gli spostamenti solo a quelli necessari, prestando particolare attenzione per gli studenti e il personale scolastico, evitando di sostare in aree a rischio.

Le attività di accoglienza dei funerali proseguiranno regolarmente, consentendo la presenza dei familiari, ma dovranno essere svolte con particolare cautela dagli operatori. Si invita la popolazione a rimanere informata attraverso i canali ufficiali riguardo all’evoluzione della situazione meteo.