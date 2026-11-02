Afragola, cerimonia di commemorazione dei Caduti: 1 novembre 2026 alla Villetta Sant’Antonio

Il 1 novembre 2026, alle ore 11.00, si terrà una cerimonia di commemorazione dei Caduti presso la Villetta Sant’Antonio di Afragola. L’incontro è promosso dall’Associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia”, che si dedica con impegno a mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per il nostro Paese.

Durante la cerimonia, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a un momento di raccoglimento per onorare il ricordo di coloro che hanno dato tutto per la Patria. L’evento sarà caratterizzato dai valori di libertà, pace e unità nazionale, che sono fondamentali per la nostra società.

Il Comune di Afragola desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno perso la vita servendo la nazione, così come a tutte le associazioni che si impegnano con passione a preservare la memoria di questi eroi, affinché il loro sacrificio non venga mai dimenticato. La presenza di tutti è essenziale per rendere omaggio a questi valorosi cittadini.