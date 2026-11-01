Melito di Napoli, Consiglio Comunale: convocazione urgente il 4 novembre 2026

Il Consiglio Comunale di Melito di Napoli si riunirà in seduta urgente e pubblica il 4 novembre 2026 alle ore 17:30, come comunicato in un post ufficiale dell’ente. Durante questa seduta si discuteranno importanti questioni riguardanti la comunità locale.

Qualora la prima convocazione non si svolgesse come previsto, è già fissata una seconda convocazione per il 6 novembre 2026, sempre alla stessa ora. Questo garantirà che i membri del Consiglio possano affrontare i temi all’ordine del giorno senza ritardi.

Per chi fosse interessato a seguire l’andamento della seduta o desiderasse ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Melito di Napoli, dove saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie.