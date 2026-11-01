Benevento, accensione anticipata impianti termici: 1-14 novembre

Il sindaco Mastella ha firmato un’ordinanza che consente l’accensione anticipata degli impianti termici nel Comune di Benevento. Questa decisione resterà in vigore dal 1 novembre al 14 novembre 2026, per garantire il benessere della popolazione, in particolare delle persone più vulnerabili.

La scelta è stata influenzata dai bollettini meteorologici, che prevedono un notevole abbassamento delle temperature, specialmente nelle prime ore del mattino e nelle serate. L’accensione degli impianti di riscaldamento, alimentati a gas naturale, è facoltativa e può durare fino a un massimo di 5 ore al giorno.

Gli impianti potranno funzionare tra le 5:00 e le 23:00, con le 5 ore giornaliere distribuite in diversi intervalli, a condizione di non superare il limite complessivo. È importante anche rispettare le temperature interne stabilite dalle normative vigenti.

In particolare, per gli edifici adibiti ad attività industriali e affini, la temperatura interna deve essere di 18 °C (con una tolleranza di +2 °C), mentre per gli altri edifici il limite è fissato a 20 °C (anch’esso con tolleranza di +2 °C).

Le norme e le eccezioni previste per alcune categorie di edifici e impianti rimangono invariate.