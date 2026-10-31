Casoria, Carta ‘Dedicata a Te’: liste disponibili dal 30 ottobre 2026

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Casoria comunica che, a partire dalle ore 14:00 del 30 ottobre 2026, saranno disponibili le liste definitive per la Carta Dedicata a Te. Questo aggiornamento interessa i nuovi beneficiari di questo servizio.
Le liste, già inviate all’INPS, potranno essere scaricate direttamente dai vari Comuni. L’Amministrazione si occuperà di informare i nuovi beneficiari riguardo alle modalità e ai tempi per il ritiro della carta, non appena le liste saranno ufficialmente pubblicate.
Chi ha già la carta dell’anno passato non dovrà ritirarne una nuova. Se il nucleo familiare continua a essere tra i beneficiari, la ricarica della carta avverrà in modo automatico.
I cittadini possono verificare la ricarica recandosi presso qualsiasi sportello ATM Postamat degli Uffici Postali per controllare il saldo disponibile.
Per rimanere aggiornati, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Casoria.