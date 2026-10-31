Casoria, Villaggio delle Zucche: appuntamento al Parco Michelangelo

Il Villaggio delle Zucche ha aperto ufficialmente i suoi cancelli al Parco Michelangelo di Casoria, accogliendo con gioia molte famiglie. L’inaugurazione, che si è tenuta ieri, ha portato sorrisi e allegria tra i partecipanti, come riportato nel post del Comune di Casoria.

Il programma del Villaggio delle Zucche offre un’ampia gamma di eventi per il weekend: si potranno infatti assistere a spettacoli, ascoltare musica dal vivo, partecipare a laboratori gratuiti dedicati ai più piccoli, gustare delizioso street food e godere di cinema all’aperto. Per maggiori informazioni sul programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune.

Il villaggio si trova in Via Michelangelo 20 e l’ingresso è gratuito. Le famiglie sono invitate a partecipare per condividere insieme la magia dell’autunno, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Per ulteriori dettagli, si può consultare il sito ufficiale del Comune di Casoria o dare un’occhiata al post su Facebook dedicato all’evento, così da rimanere aggiornati su tutte le novità che verranno proposte.