Agropoli, interruzione idrica il 3 novembre: ecco dove e quando

Agropoli avvisa i cittadini che il 3 novembre, dalle ore 9 alle ore 19, ci sarà un’interruzione dell’erogazione dell’acqua in varie zone del comune. Questo avviso è stato emesso da ASIS, il gestore del servizio idrico.
L’interruzione si rende necessaria per effettuare riparazioni sulla rete idrica di adduzione chiamata Basso Sele. Le aree coinvolte includeranno sia il centro urbano che le zone periferiche, comprese località specifiche come Fuonti Basso, Madonna del Carmine, Frascinelle, Muoio, Colle San Marco e Bivio Mattine.
ASIS si scusa anticipatamente per i disagi e ringrazia i residenti per la loro collaborazione. È consigliabile prendere le dovute precauzioni per far fronte alla temporanea mancanza d’acqua.
Per rimanere aggiornati, si suggerisce di seguire i canali ufficiali del Comune di Agropoli e quelli del gestore ASIS.