Pozzuoli, allerta sciame sismico in corso: indicazioni per i cittadini

Dalle ore 17:30 del 27 ottobre 2026, l’Osservatorio Vesuviano ha segnalato un sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei. L’Amministrazione Comunale di Pozzuoli sta monitorando attentamente la situazione in collaborazione con la Protezione Civile.
Per ora, non ci sono dettagli sui danni o sulle persone coinvolte. Tuttavia, se si riscontrano danni o disagi, i cittadini possono contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 oppure la Protezione Civile al numero 081/18894400.
L’Amministrazione Comunale rimarrà in stretto contatto con gli sviluppi della situazione e fornirà aggiornamenti fino alla fine del fenomeno. Per ulteriori informazioni sulla fase di sollevamento e i fenomeni associati, si consiglia di visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo http://www.ov.ingv.it/ov/.
Si raccomanda alla popolazione di restare informata attraverso i canali ufficiali dell’ente per seguire le eventuali evoluzioni della situazione.