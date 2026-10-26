Pozzuoli, sciame sismico in corso: aggiornamenti per la cittadinanza

L’Amministrazione Comunale di Pozzuoli informa i cittadini che, a partire dalle ore 11:39 del 26 ottobre 2026, si sta verificando uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, come indicato dall’Osservatorio Vesuviano.

Fino ad ora, sono stati registrati quattro terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0; il più forte ha raggiunto una magnitudo massima di 2.3 ± 0.3. Sebbene siano stati localizzati eventi con magnitudo Md ≥ 1.0, non sono stati forniti ulteriori dettagli nel comunicato.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile, sta monitorando attentamente la situazione e fornirà aggiornamenti ai cittadini sull’andamento del fenomeno. Un nuovo comunicato è previsto entro 3-6 ore.

I cittadini che riscontrano danni o disagi sono invitati a segnalare la situazione contattando i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400.

Si consiglia alla cittadinanza di rimanere informata attraverso i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti riguardanti la situazione sismica in corso.