Casoria, Carta Dedicata a Te: 3.638 beneficiari identificati

È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della misura Carta Dedicata a Te per il biennio 2026-2027. Questa iniziativa riguarda 3.638 nuclei familiari di Casoria, come annunciato dal Comune.

Coloro che desiderano verificare la propria ammissione possono consultare l’elenco allegato alla notizia, cercando il numero di protocollo della propria attestazione ISEE 2026 (es. INPS-ISEE-2026-XXXXX). Per motivi di privacy, nell’elenco non sono presenti dati anagrafici.

È importante sapere che l’inclusione nell’elenco non assicura automaticamente l’accesso al beneficio. I nuovi beneficiari riceveranno una comunicazione ufficiale dal Comune con tutte le indicazioni necessarie per il ritiro del codice. Chi ha già ricevuto la carta negli anni precedenti, invece, avrà l’accredito direttamente sulla carta in uso.

Il contributo previsto è di 500 € per il 2026, seguito da un’altra tranche di 500 € prevista per aprile 2027. Si ricorda che la scadenza per il primo pagamento è fissata entro il 16 dicembre 2026; dopo tale data, il beneficio potrebbe andare perso.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare l’elenco dei beneficiari, i requisiti specifici e la lista dei beni acquistabili tramite questo link: CARTA DEDICATA A TE 2026-2027.