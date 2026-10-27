Torre del Greco, voto fuori sede: domanda entro il 31 dicembre 2026

Gli elettori che si trovano in una Regione diversa da quella in cui sono iscritti possono fare richiesta per votare fuori sede. Il termine per inviare le domande è fissato al 31 dicembre 2026, come comunicato dal Comune.
Questa possibilità è riservata a chi si trova lontano dalla propria sede di iscrizione per motivi di studio o lavoro, con una permanenza stimata di almeno 9 mesi.
Per ottenere il modulo, la documentazione necessaria e le istruzioni su come presentare la domanda, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Torre del Greco, disponibile al seguente link: voto degli elettori fuori sede.
Per ulteriori dettagli, ci si può rivolgere all’Ufficio Elettorale comunale, ubicato in via Calastro, presso i Molini Meridionali Marzoli (M.M.M.).