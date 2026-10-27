Torre del Greco, voto fuori sede: domanda entro il 31 dicembre 2026

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Gli elettori che si trovano in una Regione diversa da quella in cui sono iscritti possono fare richiesta per votare fuori sede. Il termine per inviare le domande è fissato al 31 dicembre 2026, come comunicato dal Comune.

Questa possibilità è riservata a chi si trova lontano dalla propria sede di iscrizione per motivi di studio o lavoro, con una permanenza stimata di almeno 9 mesi.

Per ottenere il modulo, la documentazione necessaria e le istruzioni su come presentare la domanda, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Torre del Greco, disponibile al seguente link: voto degli elettori fuori sede.

Per ulteriori dettagli, ci si può rivolgere all’Ufficio Elettorale comunale, ubicato in via Calastro, presso i Molini Meridionali Marzoli (M.M.M.).

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