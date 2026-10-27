Pozzuoli, fine sciame sismico: comunicato del sindaco

Il 26 ottobre 2026, il sindaco di Pozzuoli ha comunicato ai cittadini che lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei è giunto al termine.

L’Osservatorio Vesuviano ha informato l’amministrazione comunale che l’attività sismica era iniziata alle 11:39 locali e ha registrato, in via preliminare, quattro terremoti con magnitudo Md pari o superiore a 0.0. Il terremoto più forte ha raggiunto una magnitudo di 2.3.

È stato fornito un elenco dettagliato degli eventi sismici localizzati con magnitudo Md pari o superiore a 1.0, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sugli eventi e sui cittadini coinvolti.

La situazione rimane sotto attenta osservazione e si consiglia alla popolazione di rimanere aggiornati seguendo le comunicazioni delle autorità competenti.