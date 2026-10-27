Afragola, presentazione catalogo opere di Angelo Mozzillo: 24 ottobre

Il 24 ottobre, Afragola ha ospitato la presentazione del primo catalogo dedicato alle opere di Angelo Mozzillo, un’iniziativa che ha coinciso con il 290° anniversario della sua nascita. L’evento si è svolto presso il Salone Moriani, un luogo significativo per la comunità locale.

Numerose persone hanno partecipato: cittadini, appassionati d’arte e di storia, famiglie e studenti, tutti uniti nella celebrazione del legame con il proprio patrimonio culturale e nel supporto ai talenti del territorio.

All’inizio della presentazione, l’Assessore alla Cultura Francesco Zanfardino ha aperto l’incontro, seguito dai saluti del Sindaco Gennaro Giustino, che ha ringraziato calorosamente tutti i partecipanti. Successivamente, sono intervenuti la dirigente scolastica dell’Istituto “Angelo Mozzillo”, Rosa Esca, e gli storici Domenico Corcione, autore del catalogo, e don Giuseppe Esposito. Hanno fornito approfondimenti sulla vita e le opere di Mozzillo, una figura di grande importanza nel patrimonio culturale della nostra città.