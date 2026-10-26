Torre del Greco, Consiglio Comunale: convocazione il 27 ottobre

Il Comune di Torre del Greco ha reso nota la convocazione di una seduta ordinaria del Consiglio Comunale per il 27 ottobre, che avrà inizio alle 15:30, secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale.
Gli argomenti che verranno trattati durante l’incontro sono disponibili sul portale istituzionale del Comune. I cittadini interessati possono consultare il sito per avere informazioni dettagliate sulle questioni inserite all’ordine del giorno.
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del comune: link al portale.
È consigliabile che i cittadini seguano le comunicazioni ufficiali e partecipino attivamente agli incontri del Consiglio Comunale.