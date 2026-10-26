Torre del Greco, Consiglio Comunale: convocazione il 27 ottobre

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Il Comune di Torre del Greco ha reso nota la convocazione di una seduta ordinaria del Consiglio Comunale per il 27 ottobre, che avrà inizio alle 15:30, secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale.

Gli argomenti che verranno trattati durante l’incontro sono disponibili sul portale istituzionale del Comune. I cittadini interessati possono consultare il sito per avere informazioni dettagliate sulle questioni inserite all’ordine del giorno.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del comune: link al portale.

È consigliabile che i cittadini seguano le comunicazioni ufficiali e partecipino attivamente agli incontri del Consiglio Comunale.

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