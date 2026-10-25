Casoria, interruzioni idriche: dettagli e indicazioni per i cittadini

La Regione Campania ha annunciato che, a causa di un guasto all’acquedotto di Maddaloni, ci saranno interruzioni della fornitura idrica a Casoria. Le sospensioni dell’acqua si verificheranno domenica 25 ottobre dalle 1:00 alle 8:00 e tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre dalle 22:00 di lunedì fino alle 5:00 di martedì.

Per alleviare i disagi, sono state predisposte autobotti della Protezione Civile della Regione Campania, che saranno disponibili in due punti: Casoria Centro in Piazza G. Pisa e Arpino in Via G. Pascoli.

Il servizio delle autobotti sarà operativo nei seguenti giorni e orari: domenica 25 ottobre dalle 10:30 alle 22:00 (con una pausa dalle 13:00 alle 15:00) e lunedì 26 ottobre dalle 8:00 alle 22:00 (anche in questo caso con pausa dalle 13:00 alle 15:00).

L’Amministrazione comunale sta monitorando la situazione e mantiene i contatti con le autorità competenti per fornire aggiornamenti in tempo reale.