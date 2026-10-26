Casoria, inaugurazione del “Cantiere dei Pirati” oggi

Oggi, 26 Ottobre, alle ore 15:00, si svolgerà l’inaugurazione del nuovo spazio Cantiere dei Pirati, realizzato grazie all’associazione Cantiere Giovani. L’evento avrà luogo presso l’Istituto Palizzi, situato in via Settembrini.

Il Cantiere dei Pirati si configura come un presidio socio-educativo, un luogo sicuro e stimolante dove i giovani possono incontrarsi, crescere, apprendere e costruire relazioni significative. Come afferma il Sindaco Raffaele Bene, «offrire ai nostri ragazzi uno spazio sano, stimolante e inclusivo è fondamentale per investire nel futuro di Casoria». Il primo cittadino ha anche invitato tutti a partecipare a questo momento di festa.

L’Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Iavarone ha sottolineato l’importanza di rafforzare la rete dei servizi locali, evidenziando come il Cantiere dei Pirati possa diventare un punto di riferimento per l’ascolto, l’incontro e la crescita collettiva dei giovani.

Tutti sono invitati a unirsi all’inaugurazione di questo nuovo spazio, che si propone di diventare un punto di ritrovo per i ragazzi e un’opportunità per la comunità di collaborare e crescere insieme, creando legami e condividendo esperienze positive.