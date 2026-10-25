Casoria, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità: attivazione sportello

A Casoria è stato inaugurato lo sportello del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, un servizio importante per i cittadini e le loro famiglie. La Dott.ssa Stefania Laurino si occupa di ascoltare le segnalazioni, promuovere l’inclusione sociale e assicurare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Lo sportello è aperto il primo venerdì del mese, dalle ore 11:00 alle 13:00, presso Via Pio XII n. 130 (5° piano). In questo intervallo, i cittadini possono recarsi per ricevere supporto e informazioni riguardo ai diritti e alle risorse disponibili.

Il servizio è rivolto a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie, offrendo un punto di riferimento utile per le loro esigenze. È consigliabile tenere a mente gli orari di apertura per accedere al servizio senza difficoltà.

Per maggiori dettagli sulle funzioni dello sportello e sui contatti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Casoria.