Afragola, Giornata delle Nazioni Unite: bandiera ONU esposta

Il 24 ottobre 2026 si celebra la Giornata delle Nazioni Unite e per l’occasione il Sindaco di Afragola, dott. Gennaro Giustino, ha deciso di esporre la bandiera dell’ONU sulla facciata della Casa Comunale. Questo gesto rappresenta un momento significativo per la città e un modo per onorare questa data importante.

La Giornata delle Nazioni Unite, festeggiata in tutto il mondo, segna l’anniversario dell’entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite, che risale al 1945. L’iniziativa sottolinea l’impegno della comunità afragolese per la cooperazione internazionale e la solidarietà fra i popoli, valori che oggi più che mai devono essere promossi.

Il Sindaco Giustino ha messo in evidenza come questo gesto simbolico sia un appello a tutti gli afragolesi affinché si sentano parte di una realtà che sostiene la pace e i diritti umani. Questa giornata si inserisce nella più ampia Settimana delle Nazioni Unite, un periodo di riflessione sull’importanza della pace come bene fondamentale per l’umanità.

La bandiera dell’ONU esposta sulla Casa Comunale trasmette un messaggio forte e chiaro a favore della giustizia sociale e dello sviluppo sostenibile, principi ai quali la città di Afragola si dedica con determinazione.