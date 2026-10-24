Caserta, interruzioni idriche dal 24 al 27 ottobre 2026

Nepta ha annunciato che l’Acquedotto Regionale procederà a interruzioni dell’erogazione dell’acqua a Caserta dal 24 al 27 ottobre 2026. Questa decisione è stata presa per garantire il corretto livello di accumulo negli invasi di San Clemente e San Prisco, evitando così interruzioni più lunghe nell’approvvigionamento idrico.

Diverse aree della città saranno colpite da queste sospensioni. In particolare, le zone di Saint-Gobain, Tuoro e Garzano vedranno l’acqua mancare dalle 00:00 di venerdì 24 ottobre fino alle 05:00 di sabato 24 ottobre, e dalle 22:00 di domenica 25 ottobre alle 05:00 di lunedì 26 ottobre. Nella zona di Saint-Gobain l’acqua non sarà disponibile, mentre a Tuoro e Garzano si potrebbe registrare una diminuzione della pressione.

Altre aree interessate dalla sospensione dell’acqua includono San Clemente, Tredici, San Benedetto, Centurano, Parco degli Aranci, Parco Cerasola, Centro Storico, Ercole, Rione Tescione, Rione Michelangelo, Rione Vanvitelli, Rione Acquaviva, e Parco Santa Rosalia. Per queste località, l’erogazione idrica sarà interrotta dalle 01:00 alle 09:00 di domenica 25 ottobre e dalle 22:00 di lunedì 26 ottobre alle 06:30 di martedì 27 ottobre.

Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà in modo graduale, e potrebbero esserci ulteriori abbassamenti di pressione fino al 27 ottobre. Si raccomanda agli utenti di adottare le necessarie precauzioni durante questo periodo.