Torre del Greco, canale WhatsApp: informazioni comunali in tempo reale

Il Comune di Torre del Greco ha lanciato un canale WhatsApp, creato per fornire aggiornamenti sui servizi comunali e sugli eventi in programma. Questo strumento intende facilitare la comunicazione tra l’amministrazione e i cittadini.

Attraverso il canale, i cittadini potranno ricevere notizie direttamente sul loro smartphone riguardo a comunicazioni istituzionali, eventi e altre iniziative promosse dal Comune. Tuttavia, al momento non ci sono dettagli precisi su quando il servizio sarà attivo.

Per iscriversi al canale WhatsApp, i cittadini possono seguire il link pubblicato nel post ufficiale del Comune. È possibile anche attivare le notifiche per non perdere nessun aggiornamento. Si suggerisce di condividere il canale per raggiungere un pubblico più ampio.

Non sono stati comunicati i soggetti coinvolti in questa iniziativa né le categorie di cittadini che potrebbero beneficiarne. Pertanto, è consigliabile controllare ulteriori informazioni sul sito ufficiale del Comune o contattare direttamente gli uffici comunali per eventuali chiarimenti.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Torre del Greco su Facebook.