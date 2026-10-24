Casoria, inaugurazione Cantiere dei Pirati: lunedì 26 ottobre

Lunedì 26 ottobre, a partire dalle ore 15:00, si terrà l’inaugurazione del Cantiere dei Pirati, un nuovo spazio realizzato dall’associazione Cantiere Giovani. L’evento si svolgerà presso l’Istituto Palizzi, in via Settembrini.

Questo nuovo Cantiere ha come scopo quello di diventare un centro socio-educativo, pensato per offrire ai giovani un luogo sicuro e stimolante. I ragazzi avranno l’opportunità di socializzare, crescere e apprendere, contribuendo così a creare una comunità più unita. Il Sindaco Raffaele Bene ha sottolineato l’importanza di dare ai giovani uno spazio sano e inclusivo, affermando: «Investire sul futuro di Casoria è fondamentale». Anche l’Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Iavarone ha messo in evidenza come questo nuovo spazio arricchirà la rete di servizi disponibili, diventando un punto di riferimento per ascoltare e accompagnare la crescita dei ragazzi.

Tutti i cittadini sono invitati a prendere parte a questa festa di condivisione, per scoprire insieme le opportunità che il Cantiere dei Pirati avrà in serbo per i giovani della nostra città.