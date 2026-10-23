Torre del Greco, bando per attività socio-educative: domande entro 2 novembre 2026

Il Comune di Torre del Greco ha aperto un bando per la selezione e il finanziamento di progetti che riguardano attività socio-educative destinate ai minori.
Le richieste di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre lunedì 2 novembre 2026 alle ore 12. Ogni proposta potrà ricevere un contributo massimo di € 5.000,00.
Per informazioni dettagliate sui requisiti richiesti e sulla modulistica necessaria, si consiglia di visitare il portale ufficiale del Comune. Qui si possono consultare anche l’avviso e le istruzioni per la presentazione delle domande.
Se necessitate ulteriori chiarimenti o volete consultare il testo completo del bando, potete accedere al sito del Comune di Torre del Greco.