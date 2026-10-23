Napoli, iscrizione all’albo degli scrutatori: scadenza al 30 novembre

Fino al 30 novembre, i cittadini di Napoli possono presentare la domanda per iscriversi all’albo unico degli scrutatori di seggio elettorale. Questa opportunità è riservata a chi è già registrato nelle liste elettorali della città.

Per essere idonei, è necessario rispettare alcuni requisiti: essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Napoli, avere meno di 75 anni e aver completato gli obblighi scolastici, quindi possedere un diploma di scuola secondaria di primo grado.

La domanda può essere inviata online in pochi minuti, utilizzando SPID, CIE o CNS attraverso il portale dedicato. In alternativa, è possibile recarsi di persona presso il Servizio Demografici in II Traversa via dell’Epomeo 2 (Parco Quadrifoglio, II/III piano) il martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30.

È importante sapere che chi è già iscritto all’albo degli scrutatori negli anni passati non deve ripetere la richiesta. Con la stessa procedura, è anche possibile richiedere la cancellazione dall’albo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale.