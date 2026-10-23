Afragola, presentazione catalogo opere di Angelo Mozzillo il 24 ottobre

Afragola rende omaggio a Angelo Mozzillo con la presentazione del primo catalogo delle sue opere, in programma per sabato 24 ottobre 2026, alle 11.00, presso il Salone Moriani del Comune.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, celebra uno dei cittadini più illustri a 290 anni dalla sua nascita. Il catalogo, curato dallo storico Domenico Corcione, presenta per la prima volta in modo organico la produzione artistica di Mozzillo.

All’evento parteciperanno, dopo i saluti del sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, anche Francesco Zanfardino, assessore alla Cultura, Rosa Esca, dirigente scolastico dell’istituto a lui dedicato, e lo storico don Giuseppe Esposito. A concludere sarà Domenico Corcione.

La presenza della scuola che porta il nome del pittore sottolinea l’importanza del patrimonio culturale locale, invitando i giovani a riscoprirlo. «Angelo Mozzillo è parte dell’identità di Afragola e questo catalogo restituisce alla città la memoria di un suo grande artista», ha dichiarato il sindaco Giustino, invitando la cittadinanza, specialmente i più giovani, a partecipare.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’ottima occasione per conoscere meglio la storia artistica di Afragola.