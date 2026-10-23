Vico Equense, emergenza carburante: sospesa raccolta rifiuti

Vico Equense sta affrontando un’emergenza legata alla fornitura di carburante, che ha costretto a sospendere il servizio di raccolta differenziata. La notizia, comunicata dal Sindaco Giuseppe Aiello, riguarda sia le famiglie che le attività commerciali della zona.

Domani non si potrà effettuare la raccolta dei rifiuti come di consueto. Di conseguenza, si raccomanda ai cittadini di non esporre né conferire i rifiuti a partire da questa sera. Il Comune è al lavoro per minimizzare i disagi e garantire la continuità dei servizi essenziali.

È bene precisare che il servizio di mensa scolastica e il trasporto scolastico continueranno regolarmente nei prossimi giorni. Le autorità comunali stanno mantenendo un dialogo costante con la Prefettura e le aziende fornitrici per trovare soluzioni che assicurino la fornitura di carburante necessaria.

Il Sindaco ha espresso comprensione per i disagi provocati da questa situazione, invitando i cittadini a collaborare con senso di responsabilità. Saranno forniti aggiornamenti sull’andamento della situazione e su eventuali nuove disposizioni.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere aggiornati.