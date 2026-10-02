Torre del Greco, Nuovo Stadio: approvata variazione bilancio

Il Consiglio Comunale di Torre del Greco ha approvato una variazione di bilancio di circa 18 milioni di euro per la realizzazione del Nuovo Stadio. Questo progetto si inserisce nella Cittadella dello Sport di viale Europa, che includerà anche una piscina e un palazzetto, tutto finanziato grazie al PNRR.

La votazione ha visto il consenso di 15 membri del consiglio. I fondi derivano dallo sblocco di 12,8 milioni di risorse accantonate per garantire il PNRR e da 5,2 milioni legati ai contributi per il terremoto del 1980.

Il Sindaco Luigi Mennella ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando l’importanza di avere un impianto sportivo moderno in una zona già interessata da significativi interventi. Ha anche evidenziato come la solidità del bilancio comunale abbia reso possibile l’ottenimento di questi fondi.

L’Assessora al Bilancio Anna Fiore ha confermato che lo sblocco delle risorse è il risultato del rispetto degli obiettivi stabiliti. Ha inoltre specificato che i fondi legati al terremoto potrebbero essere una risorsa utile, anche se resta da chiarire la loro applicabilità a questo progetto.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile fare riferimento al post ufficiale del Comune di Torre del Greco.