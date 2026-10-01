Bacoli, III tappa della Staffetta “Luigi Bellocchio”: appuntamento il 2 ottobre

Il 2 ottobre, Bacoli sarà il palcoscenico della III tappa della Staffetta “Luigi Bellocchio”, un evento che si rivolge in particolare ai bambini e bambine. Questa giornata sarà dedicata ai temi fondamentali dei diritti, della pace e dell’accoglienza, valori essenziali per la crescita e lo sviluppo dei più giovani.

Durante la manifestazione, i partecipanti più piccoli potranno prendere parte a una serie di attività e iniziative progettate per promuovere questi principi importanti. Anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle attività previste, ci si aspetta una giornata piena di esperienze coinvolgenti e significative.

Per chi desidera partecipare, si consiglia di controllare i canali ufficiali del Comune di Bacoli per ulteriori informazioni. Al momento, non sono stati comunicati gli orari di apertura né se sarà necessaria una prenotazione.

L’evento è organizzato dal Comune di Bacoli, quindi è opportuno seguire le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti o modifiche al programma previsto.