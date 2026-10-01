Pomigliano d’Arco, inaugurato il Polo campano di Mbda

Pomigliano d’Arco ha ospitato l’inaugurazione del Polo campano di Mbda, situato nell’area industriale dello stabilimento locale di Leonardo. Tra i relatori dell’evento c’erano il sindaco Raffaele Russo e il vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Mario Casillo.

Nel suo intervento, il sindaco Russo ha sottolineato l’importanza della difesa dei confini italiani, richiamando due articoli della Costituzione: uno che rifiuta la guerra e l’altro che sottolinea il dovere di proteggere la nazione. Ha inoltre espresso la disponibilità dell’amministrazione comunale a supportare eventuali ampliamenti industriali del sito, auspicando una collaborazione proficua con l’azienda.

Il vicepresidente Casillo ha messo in evidenza come Mbda sia una realtà all’avanguardia in termini tecnologici, annunciando la possibilità di stanziamenti da parte della Regione. Ha anche sottolineato le opportunità di sviluppo che aziende come questa possono offrire, contribuendo a fermare la fuga di talenti dal territorio.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo alla data e all’ora dell’evento, né informazioni sui cittadini coinvolti.