Caserta, autobotte per approvvigionamento idrico a Ercole

La società Nepta ha comunicato che, per affrontare le problematiche legate alla pressione dell’acqua nella frazione di Ercole, è stata messa in funzione un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico ai residenti.

L’autobotte è posizionata in Via Camusso, all’angolo con Via Santonastaso, e rimarrà disponibile per i cittadini fino a quando non verranno completati gli interventi e ripristinate le normali forniture idriche.

Al momento, non sono state fornite informazioni sulle date di inizio e conclusione dei lavori, né sul numero di abitanti che potrebbero essere coinvolti, come indicato dal Comune.

Si raccomanda alla cittadinanza di utilizzare il servizio in modo responsabile e di seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive.