Casoria, Concorso Fotografico: domande entro il 23 ottobre 2026

Il Comune di Casoria ha avviato la 1ª Edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Premio Fotografico Mauro Bene”, un’iniziativa che rende omaggio alla memoria del noto street photographer, profondamente legato alla storia locale.

Tema del concorso: “I contesti urbani, le tradizioni locali e l’architettura del territorio”. Questo tema invita a esplorare e catturare la bellezza e l’unicità della nostra comunità attraverso l’obiettivo.

Il concorso è aperto a tutti, senza alcun costo di partecipazione, e accoglie sia fotografi amatoriali che professionisti. Ogni partecipante ha la possibilità di inviare un massimo di 3 fotografie inedite, offrendo così diverse opportunità di espressione.

Scadenza: Le opere devono essere presentate entro il 23 ottobre 2026, utilizzando la PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.casoria.na.it. È importante rispettare questa data per garantire la validità della partecipazione.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Casoria al seguente link: bando di concorso. Qui troverete tutti i dettagli necessari per partecipare con successo.