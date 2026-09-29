Pomigliano d’Arco, Lunedì Cinema in Periferia: appuntamento il 28 settembre a Parco Partenope

A Pomigliano d’Arco continua la rassegna Lunedì Cinema in periferia, un progetto della Regione Campania che ha l’obiettivo di portare cultura e divertimento nei vari quartieri della città, creando anche momenti di socialità.

Il terzo incontro è in programma per lunedì 28 settembre alle ore 20:00 presso Parco Partenope, sede principale della Scuola Buonpensiero. Durante la serata verrà proiettato il film Io e te dobbiamo parlare, diretto da Alessandro Siani e con la partecipazione di Leonardo Pieraccioni.

Questa rassegna offre l’opportunità di godere di proiezioni all’aperto, contribuendo anche a far risaltare Parco Partenope, un quartiere che sta ricevendo attenzione da parte dell’Amministrazione comunale, grazie a vari interventi di riqualificazione e miglioramento del decoro urbano.

La serata sarà un’opportunità per trascorrere piacevoli momenti in compagnia, grazie al potere comunicativo del cinema, che riesce a unire le persone.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare i canali social ufficiali del Comune di Pomigliano d’Arco.