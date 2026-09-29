Melito di Napoli, Scrutatori e Presidenti di Seggio: iscrizioni aperte

Il Comune di Melito di Napoli comunica che è possibile presentare domanda per aggiornare gli albi delle persone idonee a ricoprire i ruoli di Scrutatore e Presidente di Seggio Elettorale.
Tutti i cittadini residenti nel Comune, che soddisfano i requisiti richiesti, possono avanzare la propria richiesta.
Nel messaggio ufficiale, però, non sono state fornite informazioni specifiche riguardo alla data di scadenza per la richiesta, alle modalità di richiesta e ai requisiti necessari per l’iscrizione.
Per maggiori dettagli, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune o consultare il post dedicato agli elenchi scrutatori e presidenti di seggio.