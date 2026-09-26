Vico Equense, chiusura via Sala per riparazione rete elettrica

Questa sera, sabato 26 settembre, a partire dalle ore 21.00, via Sala sarà chiusa all’altezza del civico 50. Questa chiusura è necessaria per un intervento urgente che riguarda la riparazione di un guasto nella rete elettrica.

Durante il corso dei lavori, è probabile che ci sia un’interruzione della corrente elettrica, che dovrebbe durare circa due ore. La chiusura della strada sarà temporanea e resterà attiva solo fino al termine delle operazioni di riparazione.

Si consiglia di prestare attenzione e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto della chiusura della via.