Napoli, bando per 40 giovani per stage a Siviglia: domande entro il 2 ottobre 2026

Il Comune di Napoli ha aperto un bando di selezione per reclutare 40 giovani tra i 18 e i 24 anni, che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza professionale a Siviglia. Le domande devono essere presentate entro le ore 13:00 del 2 ottobre 2026, come specificato nel comunicato ufficiale.

Il progetto PITER Fase II è rivolto sia agli studenti degli Istituti Superiori della Municipalità 3 e delle zone limitrofe, che a coloro che hanno già conseguito il diploma e rientrano nell’età richiesta al momento della candidatura.

I giovani scelti potranno lavorare in aziende spagnole per un periodo che va dai 30 ai 40 giorni. Durante il soggiorno, verranno offerti vitto, alloggio, copertura assicurativa e assistenza, oltre a una borsa di studio di 550 euro.

Questa opportunità consente ai partecipanti di acquisire competenze pratiche, migliorare le abilità linguistiche e relazionali, aumentare l’autonomia e la capacità di adattamento, oltre a arricchire il proprio curriculum e familiarizzare con il mercato del lavoro europeo.

Per ulteriori dettagli e per inviare la propria candidatura, è possibile consultare il bando al seguente link: https://ow.ly/It8V50ZS8sh.