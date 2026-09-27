Napoli, Ballata dei Gigli: appuntamento il 27 settembre a Barra

Domani, 27 settembre, a Barra si terrà la Ballata dei Gigli. Questa manifestazione rappresenta il culmine della Festa dei Gigli di Barra 2026, un evento molto atteso dalla comunità e non solo.

Le attività inizieranno alle 9:00 e proseguiranno fino alle 14:00. Dopo una pausa per ricaricare le energie, la festa riprenderà alle 18:00 e continuerà fino a sera. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi desidera unirsi e ballare per le strade di Barra, avvolto in un’atmosfera di festa e convivialità.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Napoli, dove troverete tutte le informazioni sui vari eventi in programma.