Vico Equense, disagi al servizio idrico: avviso di GORI

GORI comunica che, a seguito di una rottura inaspettata della condotta DN 550 Fratte II – Rubinacci, è stato necessario sospendere il servizio idrico nel comune di Vico Equense per effettuare un intervento di riparazione urgente.

Il guasto si è verificato in una zona particolarmente difficile da raggiungere, dove sono presenti anche sottoservizi di altri gestori, il che ha reso le operazioni tecniche piuttosto complesse. Di conseguenza, in diverse aree del comune si stanno registrando abbassamenti di pressione e potenziali mancanze d’acqua.

Le zone interessate includono:

– Via Raffaele Bosco

– Via Le Pietre

– Via Antonio Asturi

– Via Fontanelle

– Via Madonella

– Via San Vito

– Via Bonea

– Via Laudano

– Via Satrulo

– Via Macello

– Via Noce

– Via Sconduci

– Via dei Mulini

– Via Luigi Serio

– Via Scraio

– Corso Filangieri

– Via Roma

– Via Canale

– Via Croce

– Via Forno

– Via Pozzillo

– Via Pezzolo

– Via Domenico Caccioppoli

– Via Cristoforo Colombo

– Vico Monte

– Via Castello Giusso

– Via Punta Mare

– Via Murrano

– Via Rivo D’Arco

– Via Cortile

– Via Cavottole

– Piazza Umberto I e le relative traverse.

In base alle stime di GORI, il servizio dovrebbe riprendere gradualmente nella serata di sabato 26 settembre 2026. Le squadre tecniche sono già impegnate per completare le riparazioni nel minor tempo possibile, cercando di limitare i disagi per i residenti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare la sezione “Avvisi all’utenza” sul sito di GORI o contattare il numero verde gratuito 800 218 270, disponibile 24 ore su 24.