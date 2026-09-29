Caserta, abbassamenti e sospensioni idriche a Puccianiello

La società Nepta ha comunicato che mercoledì 30 settembre 2026, nella frazione di Puccianiello, si verificheranno abbassamenti della pressione e possibili interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua. I lavori si svolgeranno dalle 09:00 alle 18:00.

Questi interventi sono necessari per effettuare una manutenzione straordinaria presso l’impianto locale. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni tecnologiche della struttura. Nepta ha sottolineato che tali lavori renderanno l’impianto più affidabile, ottimizzando i consumi energetici e migliorando la qualità del servizio per gli utenti.

Si consiglia ai residenti di prestare attenzione ai possibili disagi durante le ore indicate. Per ulteriori aggiornamenti, è utile seguire i canali ufficiali del Comune e della società Nepta.