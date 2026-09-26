Pozzuoli, intervento urgente sulla rete idrica: info per i cittadini

Il Comune di Pozzuoli comunica ai cittadini che oggi, venerdì 25 ottobre 2026, verrà effettuato un intervento urgente di riparazione sulla rete idrica. I lavori si svolgeranno dalle 16:30 alle 19:30.
Durante questo intervallo, la fornitura idrica sarà sospesa per le utenze situate in Via Arco Felice Vecchio, Via Provinciale Cuma Licola e Strada delle Colmate.
Il Comune si scusa in anticipo per gli eventuali disagi e invita tutti i cittadini a prendere nota di questa interruzione temporanea.
Per rimanere aggiornati, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.