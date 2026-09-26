Casoria, C.U.A.V.: apertura centro per uomini autori di violenza

Il Comune di Casoria ha avviato l’apertura del C.U.A.V. – Centro per Uomini Autori di Violenza, un servizio dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Questo nuovo centro sarà gestito dall’Ufficio e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Associazione Terra Dorea.

Il C.U.A.V. ha l’obiettivo di intervenire sui comportamenti abusivi, offrendo percorsi psicologici ed educativi che aiutino a responsabilizzare gli autori di violenza, con l’intento di ridurre il rischio di recidiva. Tra i servizi disponibili ci saranno colloqui iniziali di ascolto e orientamento, oltre a percorsi sia individuali che di gruppo.

Attualmente, non sono stati comunicati dettagli riguardanti la sede, gli orari di apertura e i contatti. Il Comune si impegnerà a fornire queste informazioni fondamentali per facilitare l’accesso al servizio nei prossimi giorni.

Il C.U.A.V. si rivolge sia agli uomini che hanno commesso atti di violenza sia alle donne che ne sono vittime, adottando un approccio integrato per affrontare questa problematica. La cooperazione con i Servizi Sociali, i Centri di Ascolto per le Vittime di Violenza (CAV), le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria sarà cruciale.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il comunicato completo sul sito ufficiale del Comune di Casoria.