Torre del Greco, proroga tirocinanti del Programma GOL fino al 2026

La Regione Campania ha deciso di prorogare di 3 mesi il tirocinio per i 44 tirocinanti coinvolti nel Programma GOL presso il Comune di Torre del Greco. Grazie a questa estensione, i tirocinanti potranno continuare il loro percorso formativo fino al 31 dicembre 2026, raggiungendo così un totale di dodici mesi complessivi di tirocinio.

Il Sindaco Luigi Mennella ha dato incarico agli uffici di avviare le necessarie procedure per questa proroga. Come ha affermato il sindaco, “la proroga garantisce continuità a un percorso di inclusione e crescita professionale, permettendo di valorizzare il contributo dei tirocinanti alle attività dell’Ente”.

Le condizioni del tirocinio resteranno invariate, comprese le mansioni assegnate, la sede di lavoro, l’orario e l’indennità mensile di 500 euro. Questo sostegno è fondamentale per i tirocinanti, che possono così continuare a migliorare le loro competenze e ad inserirsi nel mercato del lavoro.

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Torre del Greco.