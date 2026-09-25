Torre Annunziata, Notte Bianca di Oplonti: appuntamento il 26 settembre

Sabato 26 settembre 2026, il centro di Torre Annunziata si trasformerà nella magica Notte Bianca di Oplonti. La manifestazione avrà inizio da Piazza Nicotera e si concluderà in Corso Umberto I, all’incrocio con via Maresca, includendo anche Piazza Cesaro.

L’evento prenderà il via alle ore 19.00 e sarà ricco di animazione con spettacoli musicali, artisti di strada, parate, gonfiabili per i bambini, street band e tante altre attività di intrattenimento.

Per garantire la sicurezza e una buona fluidità del traffico, saranno attuati specifici provvedimenti viabilistici, come indicato nell’Ordinanza n.230 del 23 settembre 2026.

Inoltre, la Deliberazione n.39 della Commissione Straordinaria ha dato il via libera all’uso gratuito del suolo pubblico per i commercianti che parteciperanno, incentivando così la loro presenza per l’intera durata della manifestazione.

Durante la serata, sarà presente anche la società partecipata dell’Ente, Prima Vera Srl, che allestirà un info point per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata e il corretto conferimento dei rifiuti.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si invita a visitare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Torre Annunziata.