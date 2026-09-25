Benevento, allerta meteo in vigore: le indicazioni per i cittadini

Il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso riguardo all’allerta meteo, a seguito della comunicazione della Protezione civile regionale. Questa allerta sarà attiva dalle ore 22:00 di oggi, giovedì 24 settembre, fino alle ore 16:00 di domani, venerdì 25 settembre, e prevede condizioni meteorologiche avverse.

Durante questo intervallo di tempo, sono attesi rovesci e temporali. Per questo motivo, il sindaco invita tutti i cittadini a seguire le raccomandazioni di prudenza e cautela, previste in situazioni di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento.

È consigliabile evitare di recarsi in locali interrati o al piano terra, soprattutto lungo strade che sono solitamente soggette a forti deflussi d’acqua. È fondamentale monitorare costantemente il livello delle acque e, in caso di allagamenti, interrompere immediatamente l’energia elettrica.

Se si deve attraversare un sottopasso stradale, è essenziale farlo con attenzione, verificando che sia praticabile. In caso di difficoltà, è importante contattare subito i numeri di emergenza 112, 113, 115.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nelle aree già identificate come a rischio idrogeologico, come versanti e pendii, e in quelle soggette a rischio idraulico, come sottopassi e zone con collettori fognari.