Pozzuoli, Contributo di autonoma sistemazione: istruttorie in corso

Il Comune di Pozzuoli comunica che sono in corso le istruttorie per l’erogazione del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), destinato alle famiglie che hanno ricevuto un’ordinanza di sgombero e non rientrano tra i beneficiari dei decreti ministeriali attualmente in vigore.

I cittadini che hanno ricevuto un’ordinanza di sgombero a causa degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno e settembre 2025 e che non hanno ancora presentato la propria domanda, possono ora farlo online. Per inviare la richiesta, è necessario utilizzare SPID o CIE, seguendo il link indicato dal Comune.

Le somme che verranno erogate saranno calcolate in base alla durata dell’ordinanza di sgombero. I contributi saranno erogati solo dopo aver completato le necessarie verifiche previste dalla normativa attuale.

Le risorse per il CAS sono state assegnate al Comune di Pozzuoli dalla Regione Campania tramite il Decreto dirigenziale n. 368 del 17 settembre 2026, in attuazione dell’articolo 15 del Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144.

Gli uffici comunali stanno lavorando attivamente per completare le istruttorie e procedere all’erogazione dei contributi nel più breve tempo possibile. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune.