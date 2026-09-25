Napoli, allerta gialla in vigore: indicazioni per i cittadini

Napoli ha emesso un avviso di allerta meteo che sarà operativo dalle ore 22:00 di giovedì 24 settembre fino alle ore 16:00 di venerdì 25 settembre 2026, come comunicato dal Comune.

L’allerta, di livello giallo, riguarda la zona 1, che include Pianura Campania, Napoli, Isola e Area Vesuviana. Sono attesi rovesci e temporali localizzati, anche di moderata intensità, i quali dovrebbero esaurirsi durante la mattinata.

In questo periodo, i parchi cittadini rimarranno chiusi e non sarà possibile accedere alle spiagge pubbliche. Riguardo all’evento America’s Cup, che si svolge presso la Villa Comunale e il Race Village, l’organizzazione valuterà la situazione per prendere decisioni in base all’evoluzione delle condizioni meteo.

Si consiglia ai cittadini di tenere d’occhio gli aggiornamenti e di seguire le indicazioni del Comune, per garantire la propria sicurezza durante l’allerta.