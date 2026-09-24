Torre del Greco, Soggiorno Climatico: dal 25 settembre 2026

Il Comune di Torre del Greco informa che è in programma un Soggiorno Climatico rivolto agli anziani autosufficienti. L’evento si terrà a Scalea, presso l’Hotel Santa Caterina Village, dal 25 al 30 settembre 2026.

La partenza è fissata per il 25 settembre, con ritrovo al Parcheggio Palatucci, situato in Via Alcide De Gasperi, di fronte ai numeri civici 76/78. I partecipanti sono attesi per le 11:00, mentre la partenza è prevista per le 11:30.

Il ritorno è programmato per il 30 settembre alle 13:00, sempre presso lo stesso parcheggio. Si consiglia di portare con sé un documento d’identità valido, la tessera sanitaria e un pranzo al sacco per il viaggio, dato che il trattamento alberghiero inizia con la cena del giorno di arrivo.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’annuncio ufficiale del Comune.